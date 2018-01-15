2018-01-15T09:19:35+03:00
Политика

Крейсера ВМФ России получат С-500, «Калибр» и «Циркон»

При этом немецкие СМИ признали опасность «Циркона» для американских авианосцев
Дарья ИВАШКИНА
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Немецкие СМИ рассказали о модернизации российских крейсеровНемецкие СМИ рассказали о модернизации российских крейсеровФото: Сергей АНДРЕЕВ
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Немецкие СМИ рассказали о модернизации российских крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий».

Как пишет газета Stern, в скором времени эти корабли будут оснащены современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами «Калибр», но главным новшеством станет гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», которую автор статьи называет «убийцей авианосцев». При этом издание сообщает о том, что новейшая российская ракета способна достигать скорости, в шесть раз превышающую скорость звука, а диапазон ее действия составит около 600 километров.

Также в статье отмечается, что разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс «Циркон» будет представлять реальную угрозу американским авианосцам.

Кстати, напомним, в апреле прошлого года прошли испытания новой российской ракеты, в ходе которых та достигла скорости, которая в восемь раз выше скорости звука. Тогда же стало известно, что запуск «Циркона» можно осуществлять из универсальных пусковых установок, которые также используются для ракет «Калибр» и «Оникс».

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