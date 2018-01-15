15 Янв. 2018 2018-01-15T09:58:20+03:00

Три человека погибли при взрыве бензовоза в Китае Фото: REUTERS

ЧП случилось во время погрузки цистерны с горючим

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В ночь на понедельник, 15 января, бензовоз взорвался в китайской провинции Шаньдун, расположенной на востоке страны. Как стало известно, ЧП случилось во время заправки цистерны топливом во дворе местной транспортной компании. Причем после взрыва на месте происшествия началось возгорание. При этом пожарным потребовалось не менее 30 минут, чтобы полностью справиться с огнем.

По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, передает агентство «Синьхуа».

В настоящее время правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, а также установить точную причину произошедшего.

Кстати, напомним, в июне прошлого года бензовоз загорелся в Подмосковье в результате ДТП: на 21-м километре трассы А-107 он совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем. Тогда также погибли три человека.