При обрушении здания фондовой биржи в Джакарте пострадали 28 человек

15 Янв. 2018 2018-01-15T11:19:51+03:00

По словам очевидцев, инцидент произошел не по причине взрыва

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В результате обрушения здания фондовой биржи в Джакарте пострадали по меньшей мере 28 человек. Все они были доставлены в больницу. Данных о погибших не поступало.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя местной больницы.

Инцидент произошел в понедельник в столице Индонезии. Во время перерыва пол второго этажа здания неожиданно обрушился на открытое пространство. По словам сотрудницы биржи Валентины Симон, в этом месте расположено кафе, где часто собираются туристы, однако, большинству из них удалось спастись, передает CNN.

Между тем, как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя холдинга Реза Андхика, обрушению не предшествовал какой-либо взрыв, поэтому причины произошедшего пока выясняются.

Власти города в целях безопасности в настоящий момент проводят эвакуацию людей с прилегающих к зданию территорий.