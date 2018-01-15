В смертельном ДТП в Камеруне погиб 21 человек
В Камеруне в результате крупной аварии погиб, по меньшей мере, 21 человек. Еще 38 человек получили ранения разной степени тяжести.
Авария произошла в минувшие выходные в Западном регионе страны. Незарегистрированный автобус с 70 пассажирами двигался из города Джанга в Дуалу. На узкой дороге водитель транспорта не справился с управлением, и автобус сорвался в овраг, а после врезался в дерево.
Как заявил губернатор Западного региона страны, число жертв может увеличиться. По его словам, сам водитель автобуса травмирован не был. А вот пассажиры почти все получили некоторые ранения. Некоторым медики оказали необходимую помощь на месте, остальные были госпитализированы в местную больницу для дальнейшего обследования и лечения, передает сайт телеканала «Звезда».
Точные причины и обстоятельства аварии уточняются.