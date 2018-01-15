2018-01-15T15:25:32+03:00
Общество

Железнодорожники составят свои черные списки дебоширов

Правда, билеты им продавать будут, но поездная бригада будет пристально следить за поведением потенциальных хулиганов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Железнодорожники намерены законодательно закрепить свое право составлять черные списки пассажиров-дебоширов. Они ведутся и сейчас, правда, на неофициальном уровне. Как рассказал журналистам гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (подразделения ОАО "РЖД") Петр Иванов, дебоширам, которые попали в эти списки, билеты продадут, но проводников предупредят: в вашем вагоне едет потенциально опасный хулиган, будьте бдительны.

- И наши сотрудники, зная о потенциальной опасности, могут пригласить сотрудников полиции сопровождать поезд, - уточнил Петр Иванов.

Напомним, что в ноябре в России приняли закон, разрешающий авиакомпаниям не продавать билеты на свои рейсы тем пассажирам, которые дебоширили на борту и попали в черный список. О таком же мечтают и на железной дороге. Однако, президент РФ Владимир Путин призвал быть осторожнее с этим вопросом, так как в Росии много уголков, куда можно добраться только поездом и лишать людей, живущих там, возможностей для передвижения - несправедливо.

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