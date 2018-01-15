2018-01-15T15:47:06+03:00
Наука

Ученые: беременность негативно влияет на память будущих мам

Специалисты исследовали когнитивные функции женщин
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Беременность негативно сказывается на когнитивных функциях будущих мам. К такому выводу пришли ученые из Университета Дикина в Австралии. Специалисты отмечаю, что особенно это заметно по работе памяти. Женщины в интересном положении, как правило, становятся более рассеянным, забывчивыми и невнимательными.

Ученые проанализировали 20 исследований, посвященных этому необычному явлению, за последние десять лет. В результате, эксперты пришли к выводу, что общие когнитивные способности у женщин значительно ухудшались на протяжении третьего триместра по сравнению с небеременными. Также долгосрочные исследования выявили ухудшение памяти во время первых двух триместров.

Специалисты намерены продолжить исследование, как эти изменения влияют на качество жизни беременных. Эксперты уверены, что поиск более серьезных последствий беременности для мозга может помочь в разработке способов помощи женщинам, столкнувшимся с ними, пишут «Дни.ру».

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