Папа Римский опасается начала ядерной войны

15 Янв. 2018 2018-01-15T15:58:36+03:00

По мнению понтифика, сейчас мировая общественность находится "на пределе"

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Папа Римский Франциск признался, что испытывает стрех перед возможным началом ядерной войны. Об этом понтифик заявил в понедельник, будучи на борту самолета, который направлялся в Чили.

"Я действительно боюсь. Мы на пределе. Достаточно одного инцидента, чтобы разжечь войну. После этого ситуация может начать развиваться очень быстро. Поэтому следует уничтожить атомное оружие, принять меры к ядерному разоружению", - цитирует Франциска газета La Repubblica.

Издание сообщает, что перед этим, Пара Римский вручил журналистам фотографию, на которой запечатлены последствия катастрофы 1945 года в японском Нагасаки. На снимке мальчик несет на себе тело брата, который стал жертвой ядерной атаки американцев

Понтифик сказал, что был потрясенным увиденным и решил назвать фотографию "Плод войны".