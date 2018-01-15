2018-01-15T17:18:43+03:00
Политика

Ксения Собчак: «Крым – украинский. Это медицинский факт»

В эфире радио «КП» она рассказала, какая судьба ждет полуостров
Роман ГОЛОВАНОВ
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Вы можете следить в прямом эфире за разговором Ксении Собчак с ведущими журналистами "Комсомолки"Вы можете следить в прямом эфире за разговором Ксении Собчак с ведущими журналистами "Комсомолки"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В эфир радио «КП» пришла кандидат в президенты Ксения Собчак. Она рассказала свою позицию по референдуму в Крыму.

- По международным договоренностям, Крым - украинский. Это факт медицинский, понимаете, - сказала Собчак. - Мы нарушили международные договоренности, мы нарушили наш договор с Украиной. Я за правду. А дальше - мы можем обсуждать и давайте это делать: как выходить из этой ситуации, что делать с русскими людьми, которые хотят быть частью России. Мы обязаны учитывать их мнение. Мы не можем просто взять все и переменить, не учитывая их мнения. Но то, что мы спровоцировали международный конфликт, то, что мы выступили агрессивно, как страна - это факт. Это бессмысленно оспаривать.

Вы можете следить в прямом эфире за разговором Ксении Собчак с ведущими журналистами "Комсомолки".

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