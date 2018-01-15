2018-01-15T17:18:17+03:00
Политика

Ксения Собчак: "Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру"

В эфире радио «КП» она рассказала свое видение жизни полуострова
Роман ГОЛОВАНОВ
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Мы же сами говорим, что Крым - часть России, сказала СобчакМы же сами говорим, что Крым - часть России, сказала СобчакФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В эфир радио «КП» пришла кандидат в президенты Ксения Собчак. Она рассказала свое видение о положении дел в Крыму.

- Мы же сами говорим, что Крым - часть России, сказала Собчак. - Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч Чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет. Потому что Сбербанк оштрафуют. Потому что любая международная компания попадет под санкции. Это значит, что этот регион будет нищать, что люди будут жить там плохо, что мы будет тратить все больше бюджетных денег на Крым. Я не хочу русским людям такой жизни. Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого.

Вы можете следить в прямом эфире за разговором Ксении Собчак с ведущими журналистами "Комсомолки".

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