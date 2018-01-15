2018-01-15T16:45:18+03:00
Общество

Ксения Собчак принесла соболезнования семьям "погибших" в Перми школьников

В трансляции на сайте kp.ru кандидат против всех призвала усиливать безопасность в школах по России
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В эфире на радио "Комсомольская правда" Ксения Собчак принесла соболезнования семьям погибших в Перми школьников. Чуть позже кандидата "против всех" поправили слушатели, которые не преминули отметить, что к счастью, все пострадавшие в кровавой резне, живы.

- Это к счастью, - тут же парировала Ксения Анатольевна, - просто, видимо, журналисты ошиблись, я читала в новостях, что погиб школьник. Ксения Собчак заметила, что нужно усиливать охрану и безопасность детей в школах.

- Мы это понимаем, что наши дети не защищены, что происходят всплески агрессии, но это происходит не только в нашей стране. С этим безусловно нужно что-то делать, - отметила она.

Напомним, резня в пермской школе произошла сегодня утром. В класс ворвались подростки, вооруженные охотничьими ножами. В поножовщине пострадали 15 человек, двеннадцать ребят остаются в больнице и сейчас.

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