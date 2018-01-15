Ксения Собчак рассказала о том, кто сидит с ее сыном Платоном, пока она ездит по регионам

15 Янв. 2018 2018-01-15T18:22:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В трансляции на сайте kp.ru Ксения Собчак рассказала, кто занимается воспитанием ее сына Платона, пока она участвует в предвыборной гонке. Она призналась, что проводит с Платоном не столько времени, сколько хотела бы и очень скучает. Также Собчак рассказала, что старается проводить с сыном большую часть свободного времени, в то время, как находится в Москве. И старается вставать пораньше, в те дни, когда может провести время с сыном.

- Слава Богу, что бабушка, моя мама, которая давно ждала этого события, хотела, чтобы я родила, много времени проводит с Платоном, занимается с внуком. И Максим, мой муж, я очень благодарна ему, что он такую большую помощь мне оказывает, пока я езжу по регионам, - прокомментировала вопрос слушателя радио "Комсомольская правда Ксения Анатольевна.