2018-01-15T18:22:27+03:00
Общество

Ксения Собчак рассказала о том, кто сидит с ее сыном Платоном, пока она ездит по регионам

Кандидат "против всех" рассказала журналистам "Комсомольской правды", что сильно скучает по ребенку в предвыборной гонке [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В трансляции на сайте kp.ru Ксения Собчак рассказала, кто занимается воспитанием ее сына Платона, пока она участвует в предвыборной гонке. Она призналась, что проводит с Платоном не столько времени, сколько хотела бы и очень скучает. Также Собчак рассказала, что старается проводить с сыном большую часть свободного времени, в то время, как находится в Москве. И старается вставать пораньше, в те дни, когда может провести время с сыном.

- Слава Богу, что бабушка, моя мама, которая давно ждала этого события, хотела, чтобы я родила, много времени проводит с Платоном, занимается с внуком. И Максим, мой муж, я очень благодарна ему, что он такую большую помощь мне оказывает, пока я езжу по регионам, - прокомментировала вопрос слушателя радио "Комсомольская правда Ксения Анатольевна.

Ксения Собчак призналась, что мало времени проводит с сыном.На вопрос одного из наших подписчиков в социальных сетях ответила кандидат в президенты Ксения Собчак. Телеведущую спросили, кто занимается воспитанием её ребёнка, если она всё время в разъездах. Слушайте ответ в ролике!

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