Ксения Собчак: Приватизация 90-х была сделана, чтобы забрать власть у «красных директоров»

15 Янв. 2018 2018-01-15T17:03:37+03:00

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Кандидат в президенты России Ксения Собчак в понедельник, 15 января, пришла в студию радиостанции "Комсомольская правда". Она высказалась о приватизации, которая прошла в 90-е годы в нашей стране.

- Я не защитник 90-х, я тогда была маленькой девочкой, но я знаю точно, что те люди, которые стали олигархическими структурами, наверно, должны платить какой-то компенсационный налог, - сказала Собчак во время прямой трансляции на сайте KP.RU. - Эта приватизация была сделана, чтобы забрать власть у «красных директоров». Потому что система была вся коммунистическая. Чтобы сломать эту систему, был выбран такой не самый удачный механизм. Эти красные директора уже довели страну, что люди мечтали за Бубуль-Гум и джинсы отдать все на свете. И это было из-за того, что мы производили танки, но не производили расчески, платья и нормальное белье.

Напомним, что смотреть прямую трансляцию эфира вы можете на сайте kp.ru, а также в соцсетях «Комсомолки».