2018-01-15T22:10:44+03:00
Общество

Умерла солистка ирландской рок-группы The Cranberries

Долорес О'Риордан скончалась в возрасте 46 лет [видео]
Денис СУХОВ
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Лидер и вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'РиорданЛидер и вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'РиорданФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер и вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в возрасте 46 лет.

Об этом говорится в сообщении телерадиокомпании Ирландии.

«Ирландская и международная певица Долорес О'Риордан внезапно умерла сегодня в Лондоне», - сообщил представитель певицы Лимерик Лидер.

По его словам, семья певицы опустошена внезапным известием и просит не нарушать ее права на частную жизнь в это тяжелое время.

Отмечается, что тело О'Риордан было обнаружено в одной из гостиниц британской столицы. Официальная причина смерти на данный момент остается неизвестной. Певица находилась в Лондоне для короткой сессии звукозаписи.

О'Риордан присоединилась к The Cranberries в качестве вокалистки в 1990 году. В течение последующего десятилетия группа снискала признание и славу, в том числе благодаря таким хитам, как Zombie. Песня отражает желание певицы пробудить в ирландском народе чувство сожаления о принесенных жервах и вернуть страну в мирное состояние.

The Cranberries - Zombie.

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