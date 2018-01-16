Европарламент предложил странам ЕС сделать 9 мая государственным праздником

16 Янв. 2018 2018-01-16T00:27:04+03:00

День Победы в Европе хотят отмечать вместе с Россией Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

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В Евросоюзе 9 мая может стать официальным государственным праздником. Как стало известно, евродепутаты на последней сессии в 2017 году одобрили резолюцию по гражданским правам, которая содержит такое предложение.

Документ поддержали 430 членов европейского парламента. Он направлен на рассмотрение в Еврокомиссию, Совет ЕС, а также правительствам и национальным парламентам стран, пишет газета «Известия».

«Теперь странам предстоит решить — следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днем. Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы», — сказал европарламентарий Томаш Здэховски.

Отметим, что в некоторых странах активисты уже начали работу по продвижению этой инициативы. Так в Латвии правозащитники подготовили петицию в поддержку учреждения нового праздника. В ближайшее время начнется сбор подписей в ее поддержку.

Напомним, что в большинстве европейских стран победу над гитлеровской Германией отмечают 8 мая.