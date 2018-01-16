В Антверпене под завалами разрушенного дома могут находиться до 20 человек
В бельгийском Антверпене взорвался многоквартирный жилой дом. В результате пять человек получили ранения. Об этом сообщили в местной полиции.
"Пять человек ранены, по данным пожарных. О террористическом акте речь не идее", - цитируют местные издания слова полицейских.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за взрыва бытового газа в центре города. Здание было практически полностью разрушено, два соседних дома серьезно пострадали.
Взрыв в жилом доме в АнтверпенеФото: REUTERS
Квартал оцеплен полицией, которая просит местных жителей не приближаться к месту ЧП, чтобы оставить свободным доступ спасательным службам, пишет газета Le Soir.
Полиция полагает, что после взрыва может быть от 10 до 20 жертв. Спасатели освободили из-под обломков 4 человека. Известно еще о троих, кто находится под завалами. Аварийные службы поддерживают с ними контакт, пострадавшие находятся в сознании. Спасатели стараются работать очень быстро в чрезвычайно опасных условиях, сообщает местная полиция.
Твит полиции АнтверпенаФото: СОЦСЕТИ