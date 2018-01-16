2018-01-16T06:25:54+03:00
Общество

В России подешевели жизненно необходимые лекарства

Цены снизились по итогам 2017 года почти на два процента
Юлия ДИВЕЕВА
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Россияне чаще выбирают отечественные аналоги жизненно необходимых препаратовРоссияне чаще выбирают отечественные аналоги жизненно необходимых препаратовФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России подешевели впервые за четыре года. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.

До этого снижение цен на ЖНВЛП отмечалось в 2013 году – всего на 0,6%. В Минздраве РФ считают, что свою роль сыграла госполитика регулирования цен на жизненно важные лекарства. Ожидается, что препараты из этой категории будут и дальше дешеветь.

Больше всего подешевели препараты стоимостью до 50 рублей — на 2,1%. Лекарства по цене от 50 до 500 рублей подешевели на 1,9%, а дороже 500 рублей – всего на 1%, пишут «Известия».

«В России стали чаще покупать отечественные лекарства из списка ЖНВЛП, более дешевые аналоги дорогостоящих медикаментов, потому что граждане стали грамотнее в этом вопросе. Теперь люди не станут покупать препарат за 100 рублей, если есть аналог за 10 такого же качества», — считает директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

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