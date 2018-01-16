2018-01-16T07:29:33+03:00
Политика

Эксперт оценил шансы французов на возвращение долгов царской России

Ранее около 400 тысяч граждан республики потребовали от РФ выплат по облигациям начала XX века
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия уже выплатила французам часть долгов по облигациямРоссия уже выплатила французам часть долгов по облигациямФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что шансы французов на получение выплат по облигациям времен царской России минимальны.

Ранее около 400 тысяч граждан республики потребовали от РФ вернуть долги начала XX века. Они аргументировали это тем, что наша страна не банкрот, а потому может платить по старым счетам.

"В 1997 году у нас были по этому поводу переговоры с Францией, в рамках Парижского соглашения Россия согласилась выплатить порядка 330 млн евро. Наша страна считает, что вопрос закрыт. Французские держатели не считают вопрос решённым", - цитирует телеканал RT Топорнина.

По его словам, тогда покупка облигаций, вероятно, была связана с расходами на участие в Первой мировой войне. На сегодняшние деньги это обошлось примерно в 320 млрд евро. Часть долгов была выплачена, но после революции 1917 года этот процесс полностью приостановили.

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