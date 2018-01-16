2018-01-16T09:42:40+03:00
Политика

Генерал США: В российской армии модернизировано все

Американцы признались, что чувствуют себя некомфортно в таком положении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments36
Американцы опасаются мощи российской армииАмериканцы опасаются мощи российской армииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Вооруженные силы России за последние десять лет были полностью модернизированы. Такое заявление сделал председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая в Брюсселе.

По его словам, наблюдения показывают, что капиталовложения россиян в последние годы уходили на модернизацию армии, и теперь нет ни одной составляющей, которая была бы не улучшена.

"Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся. Если вы в этом деле беззаботны, то вы отстали от времени", - цитирует ТАСС генерала.

Напомним, что Россия находится на первом месте по количеству танков. Это обусловлено как размерами территории страны, так и длиной государственной границы. Сейчас в распоряжении ВС РФ находятся более 20 тысяч грозных боевых машин, тогда как американцы, между прочим вторые в рейтинге по количеству танков, владеют всего лишь 9 тысячами экземпляров такой техники.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин поздравил Василия Ланового с 84-летием
В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО
Боевики нарушили режим перемирия в сирийских провинциях Алеппо и Латакии
Здание посольства Австралии в Москве продают за 12,18 млн долларов
Поклонская ответила на слова Собчак о «неполноценности» жителей Крыма
Вблизи Афин произошло землетрясение магнитудой 4,2
Американка убила детей, которых хотела сделать звездами YouTube, и покончила с собой
В Колумбии при обрушении моста погибли 9 человек
За пять лет в России стали пить меньше на 80%
Комиссия МОК решит, можно ли россиянам использовать символику СССР на Олимпиаде
Мария Шарапова: "Думала, что получила солнечный удар в первой игре в Австралии"
В Германии школьный автобус с пассажирами врезался в стену жилого дома
Глава телеканала "Рустави-2" внесен в базу сайта" Миротворец"
Путин направил приветствие участникам Гайдаровского форума