Генерал США: В российской армии модернизировано все

16 Янв. 2018 2018-01-16T09:42:40+03:00

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Вооруженные силы России за последние десять лет были полностью модернизированы. Такое заявление сделал председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая в Брюсселе.

По его словам, наблюдения показывают, что капиталовложения россиян в последние годы уходили на модернизацию армии, и теперь нет ни одной составляющей, которая была бы не улучшена.

"Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся. Если вы в этом деле беззаботны, то вы отстали от времени", - цитирует ТАСС генерала.

Напомним, что Россия находится на первом месте по количеству танков. Это обусловлено как размерами территории страны, так и длиной государственной границы. Сейчас в распоряжении ВС РФ находятся более 20 тысяч грозных боевых машин, тогда как американцы, между прочим вторые в рейтинге по количеству танков, владеют всего лишь 9 тысячами экземпляров такой техники.