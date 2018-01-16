2018-01-16T11:22:32+03:00
Политика

Путин направил приветствие участникам Гайдаровского форума

Глава государства ожидает от участвующих в мероприятии новых идей для развития образования
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 января, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Гайдаровского форума, стартующего в Москве. Глава государства сообщил, что ожидает от участвующих в мероприятии новых идей в образовании, подготовке кадров и "цифровизации" различных сфер.

"В центре внимания нынешнего форума - такие темы, как образование и подготовка кадров, "цифровизация" всех сфер жизни, внедрение государственных услуг и сервисов, удобных и комфортных для людей и бизнеса", - говорится в приветствии президента.

Путин также выразил надежду, что форум станет площадкой для содержательных дискуссий, "в ходе которых родятся новые оригинальные идеи и нестандартные инициативы, востребованные на практике".

С 16 по 18 января на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит девятый по счету Гайдаровский форум, его тема - "Россия и мир: цели и ценности".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин поздравил Василия Ланового с 84-летием
В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО
Боевики нарушили режим перемирия в сирийских провинциях Алеппо и Латакии
Здание посольства Австралии в Москве продают за 12,18 млн долларов
Поклонская ответила на слова Собчак о «неполноценности» жителей Крыма
Вблизи Афин произошло землетрясение магнитудой 4,2
Американка убила детей, которых хотела сделать звездами YouTube, и покончила с собой
В Колумбии при обрушении моста погибли 9 человек
За пять лет в России стали пить меньше на 80%
Комиссия МОК решит, можно ли россиянам использовать символику СССР на Олимпиаде
Мария Шарапова: "Думала, что получила солнечный удар в первой игре в Австралии"
В Германии школьный автобус с пассажирами врезался в стену жилого дома
Глава телеканала "Рустави-2" внесен в базу сайта" Миротворец"