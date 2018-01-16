16 Янв. 2018 2018-01-16T11:22:32+03:00

Глава государства ожидает от участвующих в мероприятии новых идей для развития образования

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Во вторник, 16 января, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Гайдаровского форума, стартующего в Москве. Глава государства сообщил, что ожидает от участвующих в мероприятии новых идей в образовании, подготовке кадров и "цифровизации" различных сфер.

"В центре внимания нынешнего форума - такие темы, как образование и подготовка кадров, "цифровизация" всех сфер жизни, внедрение государственных услуг и сервисов, удобных и комфортных для людей и бизнеса", - говорится в приветствии президента.

Путин также выразил надежду, что форум станет площадкой для содержательных дискуссий, "в ходе которых родятся новые оригинальные идеи и нестандартные инициативы, востребованные на практике".

С 16 по 18 января на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит девятый по счету Гайдаровский форум, его тема - "Россия и мир: цели и ценности".