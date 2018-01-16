2018-01-16T11:48:42+03:00
Общество

За пять лет в России стали пить меньше на 80%

За это же время в стране снизилось и число курильщиков
Ольга АФАНАСЬЕВА
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За последние пять лет население России стало употреблять гораздо меньше спиртных напитков. Пить стали меньше на 80%, еще на 22% снизилось количество курильщиков. Такую отрадную статистику привела глава российского Минздрава Вероника Скворцова, общаясь с журналистами на Гайдаровском форуме, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге.

По словам Скворцовой, уменьшит число курильщиков помог один из самых прдвинутых законов в этой сфере. На 22% число курильщиков уменьшилось среди взрослого населения, а среди детей и подростков приверженность вредной привычке снизилась в три раза.

Кроме того, улучшились показатели по пассивному курению: в 4,5 раза вред для окружающих стал меньше за счет широкой выборки мест, где в России курить нельзя.

Согласно положениям последней программы по здравоохранению, минздрав намерен увеличить продолжительность жизни россиян к 2025 году до 76 лет.

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