В Колумбии при обрушении моста погибли 9 человек

16 Янв. 2018 2018-01-16T11:57:38+03:00

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В Колумбии в результате обрушения строящегося моста погибли, по меньшей мере, девять человек. Инцидент произошел неподалеку от столицы Боготы.

По данным местных СМИ, власти перекрыли дороги, ведущие к месту катастрофы. К рухнувшему мосту прибыли представители экстренных служб. Они оказали помощь пострадавшим и извлекли из-под завалов тела погибших. В результате обвала люди упали в овраг с высоты 280 метров.

Сообщается, что во время крушения моста на нем работали порядка сорока человек. Двое из них получили серьезные травмы и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Поисковая операция рабочих продолжается, пишет сайт «Свободная пресса».

По предварительным данным, причиной обрушения конструкции могли стать ремонтные работы, передает телеканал «360».