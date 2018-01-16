2018-01-16T12:09:05+03:00
Происшествия

Вблизи Афин произошло землетрясение магнитудой 4,2

Информации о погибших и пострадавших нет
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В юго-восточной области Центральной Греции - Аттике произошло землетрясение магнитудой 4,2. При этом, как отметили специалисты сейсмологической лаборатории Афинского университета, подземные толчки ощущались и вблизи Афин.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло накануне вечером в 22:24 по местному времени (23:24 мск). Эпицентр стихии располагался в 27 километрах северо-восточнее Афин. Очаг землетрясения, по данным лаборатории, залегал на глубине 10 километров.

Отмечается, что в настоящее время о жертвах и пострадавших в результате землетрясения информации не поступало. К разрушениям подземные толчки также не привели, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Италии.Подземный толчок зафиксирован в 4 км от города Форново-ди-Таро в области Эмилия-Романья. Очаг залегал на глубине 31 километра.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин поздравил Василия Ланового с 84-летием
В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО
Боевики нарушили режим перемирия в сирийских провинциях Алеппо и Латакии
Здание посольства Австралии в Москве продают за 12,18 млн долларов
Поклонская ответила на слова Собчак о «неполноценности» жителей Крыма
Американка убила детей, которых хотела сделать звездами YouTube, и покончила с собой
В Колумбии при обрушении моста погибли 9 человек
За пять лет в России стали пить меньше на 80%
Комиссия МОК решит, можно ли россиянам использовать символику СССР на Олимпиаде
Мария Шарапова: "Думала, что получила солнечный удар в первой игре в Австралии"
В Германии школьный автобус с пассажирами врезался в стену жилого дома
Глава телеканала "Рустави-2" внесен в базу сайта" Миротворец"
Путин направил приветствие участникам Гайдаровского форума