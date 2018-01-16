Вблизи Афин произошло землетрясение магнитудой 4,2

16 Янв. 2018 2018-01-16T12:09:05+03:00

Информации о погибших и пострадавших нет

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В юго-восточной области Центральной Греции - Аттике произошло землетрясение магнитудой 4,2. При этом, как отметили специалисты сейсмологической лаборатории Афинского университета, подземные толчки ощущались и вблизи Афин.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло накануне вечером в 22:24 по местному времени (23:24 мск). Эпицентр стихии располагался в 27 километрах северо-восточнее Афин. Очаг землетрясения, по данным лаборатории, залегал на глубине 10 километров.

Отмечается, что в настоящее время о жертвах и пострадавших в результате землетрясения информации не поступало. К разрушениям подземные толчки также не привели, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Италии.Подземный толчок зафиксирован в 4 км от города Форново-ди-Таро в области Эмилия-Романья. Очаг залегал на глубине 31 километра.