2018-01-16T14:45:25+03:00
В мире

Эрдоган не намерен обсуждать с Трампом подготовку курдских отрядов коалицией США

Президент Турции «и не думает» звонить американскому коллеге по поводу ситуации на севере Сирии
Денис СУХОВ
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен начинать обсуждение с американским лидером Дональдом Трампом планов коалиции США по подготовке курдских пограничных отрядов на севере Сирии.

«Я и не думаю сам звонить ему, чтобы обсуждать эту тему», - заявил Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов.

При этом глава турецкого государства подчеркнул, что будет продолжать консультации по сирийскому сюжету с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее возглавляемая США коалиция анонсировала создание отрядов пограничной безопасности из бойцов «Сирийских демократических сил», состоящих преимущественно из курдов. Ожидается, что их разместят на границе Сирии с Турцией, Ираком и вдоль течения Евфрата.

Такие действия американской стороны вызвали резкую реакцию Анкары, которая считает ополчение сирийских курдов террористической организацией и неоднократно грозила начать против него военную операцию.

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