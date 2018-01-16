Эрдоган не намерен обсуждать с Трампом подготовку курдских отрядов коалицией США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен начинать обсуждение с американским лидером Дональдом Трампом планов коалиции США по подготовке курдских пограничных отрядов на севере Сирии.
«Я и не думаю сам звонить ему, чтобы обсуждать эту тему», - заявил Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов.
При этом глава турецкого государства подчеркнул, что будет продолжать консультации по сирийскому сюжету с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее возглавляемая США коалиция анонсировала создание отрядов пограничной безопасности из бойцов «Сирийских демократических сил», состоящих преимущественно из курдов. Ожидается, что их разместят на границе Сирии с Турцией, Ираком и вдоль течения Евфрата.
Такие действия американской стороны вызвали резкую реакцию Анкары, которая считает ополчение сирийских курдов террористической организацией и неоднократно грозила начать против него военную операцию.