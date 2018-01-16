2018-01-16T14:54:31+03:00
Политика

Сербского политика Оливера Ивановича в Косово застрелили из проезжавшего автомобиля

Нападавшие выпустили пять пуль, мужчина погиб на месте
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Косово у входа в здание своей партии "Свобода, демократия, правда" в Косовска-Митровице застрелили сербского политика Оливера Ивановича. Как сообщил газете Blic адвокат убитого, в него выпустили пять пуль. Нападение произошло в половине двеннадцатого по московскому времени.

- Кажется, он скончался практически сразу, - добавил защитник Небойша Влаич. Полиция сразу заблокировала соседние улицы, поиски нападавших ведутся до сих пор, но пока безуспешно.

- Стреляли из проезжавшего мимо автомобиля, - заявил пресс-секретарь косовской полиции Бесим Хоти, отметивший, что расследование продолжается.

В два часа по московскому времени экстренное совещание по этому поводу созвал президент Сербии Александр Вучич. После него он планирет обратиться к народу.

Из-за убийства были прерваны технические переговоры между Сербией и Косово.

Напомним, что Иванович провел несколько лет в тюрьмах по обвинению в политических преступлениях, но в прошлом году его выпустили на свободу.

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