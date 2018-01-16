2018-01-16T17:55:23+03:00
В мире

В США сектанты женились на дочерях друг друга, которым было 7 и 8 лет

Чтобы правоохранители не нашли детей, мужчины прятали их в бочках с холодной водой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Колтхарпу также предъявлены обвинения в изнасиловании мальчика. Фото: Zuma TASSКолтхарпу также предъявлены обвинения в изнасиловании мальчика. Фото: Zuma TASS
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В американском штате Юта задержаны двое последователей культа Судного дня, которые женились на маленьких дочерях друг друга. Девочкам, которым пришлось обвенчаться со взрослыми мужчинами, исполнилось лишь 7 и 8 лет.

Бывшая жена 33-летнего Джона Колтхарпа позвонила в полицию и сообщила, что тот похитил четверых ее детей. Мужчину арестовали в его жилище, но нашли там лишь двух мальчиков. Дочерей же Колтхарпа в последний раз видели вместе с 34-летним Самюэлем Шаффером, который провел с ними в палатке ночь.

Сектанта позже нашли, и он рассказал им, что спрятал девочек в 50-литровых бочках с холодной водой. Правоохранители прибыли на место до того, как дети совсем замерзли. Еще двух девочек обнаружили в трейлере. Они были доставлены в больницу с симптомами летаргии и обезвоживания.

Как сообщает People, оба мужчины входят в состав мормонской секты "Рыцари хрустального клинка", практикующей многоженство. Им были предъявлены обвинения в похищении и жестоком обращении с детьми.

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