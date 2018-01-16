2018-01-16T15:22:10+03:00
Политика

Больше миллиона подписей собрали в поддержку Владимира Путина на выборах

В избирательном штабе заявили, что пока не прекращают сбор подписей, чтобы "дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В поддержку действующего президента России Владимира Путина, участвующего в выборах главы государства, собрали больше 1 миллиона подписей избирателей.

"По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей", - заявили в избирательном штабе кандидата.

Напомним, Путин участвует в выборах президента РФ как самовыдвиженец, поэтому по закону ему необходимы 300 тысяч подписей, причем не больше 7,5 тысяч из одного субъекта страны. Сбор подписей стартовал 5 января.

В штабе отметили, что сбор пока не прекращается, чтобы "дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату".

"Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата", - уточнили в штабе, передает ТАСС.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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