2018-01-16T16:14:32+03:00
В мире

В беспорядках у Верховной Рады пострадал один полицейский

Митингующие продолжают кидаться в правоохранителей брусчаткой и покрышками [видео, радиопередача]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Один участник митинга был задержан и доставлен в отделение полицииОдин участник митинга был задержан и доставлен в отделение полицииФото: REUTERS
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В результате беспорядков, которые разгорелись перед зданием Верховной Рады в украинской столице, пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Такое заявление сделали в пресс-службе киевской полиции.

Напомним, что в среду перед зданием правительства в Киеве проходит акция "Стоп реванш", связанная с принятием скандального закона о реинтеграции Донбасса. Проект объявляет Россию "страной-агрессором" и возлагает на нее ответственность за выдачу паспортов и других документов, а также перерегистрацию компаний в Донбассе.

Ранее сообщалось, что активисты движения "Освобождение" устроили потасовку перед Радой и применили слезоточивый газ против полицейских, пытавшихся потушить горящие покрышки. Кроме того, был сожжен флаг России и портрет нашего президента Владимира Путина.

"К 11.30 шины удалось потушить. Сейчас ситуация находится под контролем, правоохранители несут службу в усиленном режиме", - говорится в сообщении киевской полиции на странице в Facebook.

У здания Рады в Киеве начались столкновения из-за закона о Донбассе

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Перед зданием парламента Украины сожгли российский флаг.

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