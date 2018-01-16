2018-01-16T16:50:06+03:00
Общество

Россиянин Винник обжалует в ЕСПЧ решение Греции выдать его США

По словам адвоката, окончательное решение должен принять министр юстиции Греции
Екатерина БОЛГОВА
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Россиянина Александра Винника задержали в Греции по запросу СШАРоссиянина Александра Винника задержали в Греции по запросу СШАФото: REUTERS
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Задержанный в Греции россиянин Александр Винник планирует в течение десяти дней обжаловать в Европейский суд по правам человека решение греческого суда об экстрадиции его в США.

Как сообщил адвокат Тимофей Мусатов, окончательное решение по этому вопросу должен принять министр юстиции Греции.

«Документы поступили министру юстиции, на данный момент он их рассматривает. В том числе в течение десяти дней с сегодняшнего числа будет подана жалоба в Европейский суд относительно решения суда города Салоники», — сказал Мусатов, передает РИА Новости.

Ранее Верховный суд Греции отклонил апелляцию защиты на решение суда города Салоники о выдаче Винника в США.

В США Винника обвиняют отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-e. Там россиянину грозит 55 лет тюрьмы. Он вину не признает и называет дело американской провокацией. Защита считает, что в этом деле отсутствует состав преступления.

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