2018-01-16T16:59:07+03:00
Политика

Посол США в России сообщил о подготовке доклада о новых санкциях в отношении россиян

По словам Джона Хантсмана, пока рано говорить о числе россиян, на которых будут распространяться ограничительные меры
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments129
Посол США в России Джон ХантсманПосол США в России Джон ХантсманФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что доклад американской администрации о новых санкциях против россиян будет составлен к 29 января. По его словам, пока рано говорить о том, на какое количество граждан РФ будут распространяться ограничительные меры в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", CAATSA.

Он отметил, что авторы доклада стремятся учесть то, "как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", передает ТАСС.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что два антироссийских отчета администрации президента США Конгрессу в рамках выполнения CAATSA должны быть быть готовы к концу января. По его словам, это "очередная попытка (США) повлиять на российскую внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство
«ВКонтакте» и «Яндекс» после запрета остались на Украине популярными ресурсами
Поклонская ответила ГПУ на приглашение приехать на допрос в Киев
Всемирный банк грозит оставить Украину без кредита в $800 млн
ЕС назвал сумму выделенных Украине средств за последние три года
Минздрав рассказал о существенном снижении смертности россиян в 2017 году
Трамп пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду»
Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов
СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона
Тиллерсон: Мировое сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой
СМИ: Украинская прокуратура рассмотрит заявление Поклонской в общем порядке
Правительство Андрея Бабиша не получило одобрения от парламента Чехии
Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году
Представитель Роналду будет подыскивать футболисту новый клуб
Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса на 18 января
СМИ: Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов
Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиян
В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича
Силуанов: Закон о налоговой амнистии позволит списать долги граждан на 41 млрд рублей
Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
За голову убийцы сербского политика полиция Косово назначила щедрую награду