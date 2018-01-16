Посол США в России сообщил о подготовке доклада о новых санкциях в отношении россиян

16 Янв. 2018 2018-01-16T16:59:07+03:00

По словам Джона Хантсмана, пока рано говорить о числе россиян, на которых будут распространяться ограничительные меры

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Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что доклад американской администрации о новых санкциях против россиян будет составлен к 29 января. По его словам, пока рано говорить о том, на какое количество граждан РФ будут распространяться ограничительные меры в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", CAATSA.

Он отметил, что авторы доклада стремятся учесть то, "как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", передает ТАСС.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что два антироссийских отчета администрации президента США Конгрессу в рамках выполнения CAATSA должны быть быть готовы к концу января. По его словам, это "очередная попытка (США) повлиять на российскую внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов".