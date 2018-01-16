2018-01-16T19:42:27+03:00
Экономика

Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиян

Ведомство подготовило законопроект о либерализации валютного законодательства
Денис СУХОВ
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Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиянМинфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Министерстве финансов РФ считают необходимым снять ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах россиян. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, выступая на Гайдаровском форуме.

«Назрела давно необходимость отменить и требования о репатриации валютной выручки, отменить учет за судьбой аванса по импорту, и кроме того, отменить любые ограничения по движению счетов граждан РФ — как (валютных) резидентов, так и (валютных) нерезидентов», - сказал Моисеев.

Вместо существующих механизмов контроля предлагается ввести отчетность, а также ответственность за ее непредоставление или искажение.

Он отметил, что такова официальная позиция Министерства финансов. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект, который согласуется с профильными правительственными учреждениями.

В частности, инициативу поддержали в Минэкономразвития, таможенной и налоговой службе. Однако «Банк России занимает более осторожную позицию», добавил Моисеев.

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