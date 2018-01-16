2018-01-16T21:26:54+03:00
В мире

Тиллерсон: Мировое сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой

Госсекретарь подчеркнул, что кампанию по санкционному давлению на Пхеньян будет продолжена до полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments16
Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

США, Россия, Китай и все остальное мировое сообщество никогда не признают КНДР ядерной державой. Об этом заявил глава американского дипломатического ведомства Рекс Тиллерсон, выступая в Ванкувере на саммите по ситуации на Корейском полуострове.

«США вместе с Китаем, Республикой Корея, Японией, Россией и в настоящее время со всем международным сообществом заявляют режиму в Северной Корее, что мы не можем и не будем принимать вас в качестве ядерной державы», - сказал госсекретарь США.

Он добавил, что Вашингтон настаивает на полном выполнении санкций Совбеза ООН против КНДР и продолжении кампании по оказанию давления на Пхеньян до полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова.

Тиллерсон также подчеркнул, что США отвергают российско-китайский план «двойной заморозки», который ставит «легитимные военные учения» Вашингтона и Сеула на тот же уровень, что и «незаконные действия КНДР».

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство
«ВКонтакте» и «Яндекс» после запрета остались на Украине популярными ресурсами
Поклонская ответила ГПУ на приглашение приехать на допрос в Киев
Всемирный банк грозит оставить Украину без кредита в $800 млн
ЕС назвал сумму выделенных Украине средств за последние три года
Минздрав рассказал о существенном снижении смертности россиян в 2017 году
Трамп пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду»
Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов
СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона
СМИ: Украинская прокуратура рассмотрит заявление Поклонской в общем порядке
Правительство Андрея Бабиша не получило одобрения от парламента Чехии
Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году
Представитель Роналду будет подыскивать футболисту новый клуб
Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса на 18 января
СМИ: Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов
Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиян
В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича
Силуанов: Закон о налоговой амнистии позволит списать долги граждан на 41 млрд рублей
Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
За голову убийцы сербского политика полиция Косово назначила щедрую награду