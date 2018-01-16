Тиллерсон: Мировое сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой
США, Россия, Китай и все остальное мировое сообщество никогда не признают КНДР ядерной державой. Об этом заявил глава американского дипломатического ведомства Рекс Тиллерсон, выступая в Ванкувере на саммите по ситуации на Корейском полуострове.
«США вместе с Китаем, Республикой Корея, Японией, Россией и в настоящее время со всем международным сообществом заявляют режиму в Северной Корее, что мы не можем и не будем принимать вас в качестве ядерной державы», - сказал госсекретарь США.
Он добавил, что Вашингтон настаивает на полном выполнении санкций Совбеза ООН против КНДР и продолжении кампании по оказанию давления на Пхеньян до полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова.
Тиллерсон также подчеркнул, что США отвергают российско-китайский план «двойной заморозки», который ставит «легитимные военные учения» Вашингтона и Сеула на тот же уровень, что и «незаконные действия КНДР».
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