Минздрав рассказал о существенном снижении смертности россиян в 2017 году

16 Янв. 2018 2018-01-16T22:58:46+03:00

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Минздрав зафиксировал в 2017 году существенное снижение смертности россиян во всех возрастных группах. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Вероника Скворцова в кулуарах Гайдаровского форума.

По ее словам, только за первые полгода смертность лиц трудоспособного возраста снизилась на 17%.

«При этом продолжительность жизни увеличилась до рекорда нашего исторического - 72,6 года. У женщин - 77 лет. Таким образом, у нас реально увеличивается число людей в активно работающем возрасте», - отметила Скворцова.

Министр выразила уверенность, что позитивных результатов в борьбе с «суперсмертностью» россиян трудоспособного возраста удалось достичь благодаря кампании по борьбе с вредными привычками и пропаганде здорового образа жизни.

Кроме того Скворцова добавила, в 2017 году более 40 млн человек прошли диспансеризацию, что увеличило возможности по раннему диагностированию опасных для жизни заболеваний.