2018-01-16T23:19:44+03:00
Политика

ЕС назвал сумму выделенных Украине средств за последние три года

На реформы, проводимые Киевом, Евросоюз перечислил 10 млрд евро
Юлия ДИВЕЕВА
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Евросоюз выделил на реформы на Украине 10 млрд евроЕвросоюз выделил на реформы на Украине 10 млрд евроФото: REUTERS
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За последние три года украинские власти получили от ЕС на проведение реформ в стране 10 миллиардов евро. Об этом сообщил глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли.

По его словам, эти деньги предназначались в основном на решение «второго вида угроз», среди которых неэффективное управление, слабые институты, отсутствие верховенства права.

"ЕС за последние три года развернул более 10 миллиардов евро финансовой поддержки, чтобы помочь Украине решить эти проблемы", — цитирует УНН слова Мингарелли .

Он также рассказал, что 100 миллионов евро из этой суммы были направлены конкретно на на реформирование более 10 министерств и двух государственных учреждений Украины. Глава представительства ЕС отметил, что "без сильного государственного аппарата Украина более уязвима перед внешними и внутренними угрозами", и поэтому реформа госуправления очень важна.

Ранее сообщалось, что ведомство Мингарелли призвало Киев ускорить реформу аудиторской деятельности.

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