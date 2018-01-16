Поклонская ответила ГПУ на приглашение приехать на допрос в Киев

16 Янв. 2018 2018-01-16T23:59:25+03:00

Депутат Госдумы отметила, что прокурорам следует рассмотреть ее обращение по существу

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Генпрокуратуре Украины следовало бы рассмотреть обращение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской по существу, а не иронизировать. Такое мнение высказала сама экс-прокурор Крыма, комментируя предложение ГПУ приехать в Киев.

"Предполагаю, что подобный красноречивый, но далекий от сути ответ с щедрым предложением компенсации проезда в Киев связан с непродолжительным периодом службы пресс-секретаря в органах прокуратуры", - цитирует ТАСС ответ российского депутата.

Поклонская посоветовала прокурорам рассмотреть ее просьбу расследовать преступления украинских политиков " в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, а не продолжать заниматься одурманиванием и уничтожением украинского народа и страны". Она подчеркнула, что ее заявление о преступлениях против народа Украины "не относятся к просьбе оплатить или компенсировать проезд и проживание в Киеве".

Она напомнила ГПУ о ходатайстве своих адвокатов провести беседу с ней по видеоконференцсвязи.