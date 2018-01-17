2018-01-17T00:45:04+03:00
Политика

Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство

Глава Украины заявил, что "Кремлю нельзя верить"
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: СОЦСЕТИ
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Президент Украины Петр Порошенко не уверен в том, что Россия хочет вернуть Украину под свое влияние. Об этом глава государства заявил на ежегодном приеме руководителей дипломатических представительств в Киеве.

По словам Порошенко «демократическая, успешная и независимая Украина» является предметом «имперских амбиций и аппетитов России». По его словам, Москва намерена «уничтожить украинское государство», поэтому необходимо извлекать уроки из истории, которые говорят, что «агрессору» нельзя верить и нельзя его «умиротворять», передает телеканал "112 Украина".

«Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы – царский, коммунистический или псевдо-демократический», — заявил президент.

Порошенко продолжает обвинять РФ в агрессии и называет Донбасс "окупированной территорией", сто является отказом от Минских соглашений, в которых прописано, что вооруженный конфлисан востоке Украины является внутренним, и Россия не может быть его стороной.

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