Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство

17 Янв. 2018 2018-01-17T00:45:04+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко не уверен в том, что Россия хочет вернуть Украину под свое влияние. Об этом глава государства заявил на ежегодном приеме руководителей дипломатических представительств в Киеве.

По словам Порошенко «демократическая, успешная и независимая Украина» является предметом «имперских амбиций и аппетитов России». По его словам, Москва намерена «уничтожить украинское государство», поэтому необходимо извлекать уроки из истории, которые говорят, что «агрессору» нельзя верить и нельзя его «умиротворять», передает телеканал "112 Украина".

«Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы – царский, коммунистический или псевдо-демократический», — заявил президент.

Порошенко продолжает обвинять РФ в агрессии и называет Донбасс "окупированной территорией", сто является отказом от Минских соглашений, в которых прописано, что вооруженный конфлисан востоке Украины является внутренним, и Россия не может быть его стороной.