2018-01-17T03:19:36+03:00
В мире

Врач Белого дома рассказал, сколько весит Трамп

Личный доктор президента отметил, что у него отменное здоровье
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп здоров и годен к выполнению своих президентских обязанностей. Об этом сообщил главный врач Белого дома Ронни Джексон.

Он рассказал журналистам об итогах регулярного обследования, которое глава государства прошел на прошлой неделе обследование в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида.

Джексон отметил, что Трамп хотел бы похудеть на 5-7 килограммов: при росте около 190 см он весит 108 килограммов.

"Сердце президента работает нормально (68 ударов в минуту). Он энергичен", - указал врач.

Он напомнил, что глава Белого дома не пьет спиртного и не курит, любит играть в гольф. У 71-летнего Трампа нет никаких проблем с зубами, легкими, кожей или глазных патологий. Врачи отметили лишь небольшую близорукость, передает ТАСС.

На вопрос журналистов, не обнаружились ли у главы США какие-либо когнитивные проблемы или признаки деменции, Джексон ответил отрицательно. Он подчеркнул, что Трамп прекрасно излагает свои мысли, у него ясное сознание.

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