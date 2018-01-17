Два неизвестных рисунка Ван Гога нашли в Нидерландах

17 Янв. 2018 2018-01-17T05:45:27+03:00

Один из них долго считался работой неизвестного автора

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В Нидерландах были найдены две неизвестные работы Винсента Ван Гога. Об этом сообщила пресс-служба Музея Ван Гога в Амстердаме.

Оказалось, что рисунки долгое время находились в хранилище, но их не могли атрибутировать. Так "Холм на Монмартре с каменоломней" 1886 года находился в арт-фонде Van Vlissingen и считался произведением неизвестного автора.

Что его автор Винсент Ван Гог специалисты музея установили недавно после анализа тематики, стиля, техники и использованных материалов рисунка. Ранее это произведение никогда не выставлялось и не входило в альбомы и каталоги произведений Ван Гога.

"Холм на Монмартре с каменоломней", 1886 год.Винсент Ван Гог. Фото:Музей Ван Гога

Второй рисунок - "Холм на Монмартре", хранился в фондах музея Ван Гога. Теперь они оба выставляются в музее Уильяма Сингера в голландском городе Ларен. Рисунки очень похожи на работы Ван Гога, которые он делал в Антверпене, а потом в Париже. В них отражается поиск художником своего стиля.

Последний раз забытый рисунок Ван Гога находили в 2012 году.