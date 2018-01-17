2018-01-17T07:03:29+03:00
Москва

В Москве на 17 января объявили «желтый» уровень опасности

В среду в столице ожидается мороз до -6 градусов, снег и порывистый ветер
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Москве в среду ожидается мороз до минус шести градусовВ Москве в среду ожидается мороз до минус шести градусовФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В столице 17 января будет действовать «желтый» уровень гидрометеорологической опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики прогнозируют в столице в среду морозы до -6…-4 градусов и небольшой снег в некоторых районах. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 12–17 метров в секунду. Такую погоду считают потенциально опасной, сообщает агентство городских новостей «Москва»

«Желтый» уровень опасности будет действовать в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.

«Желтый» — второй уровень опасности. Говорит о том, что ожидаются неблагоприятные явления (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры), которые могут стать причиной опасных ситуаций во время отдельных видов социально-экономической деятельности.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В новом спин-оффе "Звездных войн" покажут знакомство Хана Соло и Чубакки
В США умер режиссер Хью Уилсон, создавший «Полицейскую академию»
По федеральной программе Россию благоустроили на 103%
Поклонская: ответственность за происходящее на Украине несет Порошенко
Появились фото с места убийства предпринимателя и его 7-летнего сына в Оренбурге
Кира Найтли не снимается в современных фильмах, чтобы ее героинь не насиловали
В США потерянную картину Рембрандта чуть не продали за 800 долларов
Служба, поднявшая ложную тревогу на Гавайях, хранила пароль на стикере
В России назван самый читаемый роман с начала 2018 года
Вор, укравший в Дании самую дорогую бутылку водки, не стал ее пить
Россия готова предоставить площадку для переговоров Кабула с талибами*
Совфед пригласит зарубежных наблюдателей на президентские выборы в РФ
Телеведущую Ираду Зейналову не пустили в Молдавию
В Мичигане упал небольшой метеорит
Лавров отправится в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН
В Китае произошло крупное ДТП, погибли три человека
В аэропортах Хьюстона отменены более тысячи рейсов из-за бури "Инга"
В конгрессе США рассказали об активной подготовке военных к войне с Северной Кореей
Папа Римский встретился с жертвами сексуального насилия священников
Москва осталась вторым после Лондона самым дорогим городом для иностранцев
Компания Nestle продает итальянской Ferrero кондитерскую фабрику в США
Пушков считает, что новые санкции США против РФ ведут к холодной войне
В Финляндии началось досрочное голосование на выборах президента
Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросу обращения новых купюр
США сократили помощь палестинским беженцам на $65 млн
Хантсман анонсировал публикацию доклада о новых санкциях. Эксперт: ощутимого эффекта не будет
Тиллерсон рассказал об условии ужесточения санкций против КНДР
Экс-сотрудник ЦРУ арестован по подозрению в передаче секретных данных
Чемпионат России по футболу занимает 6 место в Европе по уровню зарплат