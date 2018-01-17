В Москве на 17 января объявили «желтый» уровень опасности

17 Янв. 2018 2018-01-17T07:03:29+03:00

В Москве в среду ожидается мороз до минус шести градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду в столице ожидается мороз до -6 градусов, снег и порывистый ветер

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В столице 17 января будет действовать «желтый» уровень гидрометеорологической опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики прогнозируют в столице в среду морозы до -6…-4 градусов и небольшой снег в некоторых районах. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 12–17 метров в секунду. Такую погоду считают потенциально опасной, сообщает агентство городских новостей «Москва»

«Желтый» уровень опасности будет действовать в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.

«Желтый» — второй уровень опасности. Говорит о том, что ожидаются неблагоприятные явления (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры), которые могут стать причиной опасных ситуаций во время отдельных видов социально-экономической деятельности.