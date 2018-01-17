2018-01-17T08:04:47+03:00
В мире

Экс-сотрудник ЦРУ арестован по подозрению в передаче секретных данных

Власти США считают, что Джерри Чунь Шин Ли помог спецслужбам Китая раскрыть многих американских агентов под прикрытием
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В 2012 году американцы почти лишились своей разведывательной сети в КитаеВ 2012 году американцы почти лишились своей разведывательной сети в КитаеФото: REUTERS
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Власти США арестовали бывшего сотрудника ЦРУ 53-летнего Джерри Чунь Шин Ли, который подозревается в передаче китайским спецслужбам секретных данных, относящихся к национальной обороне.

Задержание проходило в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди. При обыске у Ли обнаружили документы, содержащие в себе настоящие имена и телефоны осведомителей американской разведки, адреса тайных объектов и другие секретные сведения.

Как сообщает The New York Times, арест вероятного двойного агента был произведен по итогам расследования ФБР от 2012 года. Оно было начато после того, как США потеряли более десятка своих информаторов в Китае.

Между тем, Ли, до последнего времени проживающей в Гонконге, был одним из тех, кто обладали допуском к секретным данным.

Отмечается, что теперь бывшему сотрудники американской разведки грозит до десяти лет лишения свободы.

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