Экс-сотрудник ЦРУ арестован по подозрению в передаче секретных данных
Власти США арестовали бывшего сотрудника ЦРУ 53-летнего Джерри Чунь Шин Ли, который подозревается в передаче китайским спецслужбам секретных данных, относящихся к национальной обороне.
Задержание проходило в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди. При обыске у Ли обнаружили документы, содержащие в себе настоящие имена и телефоны осведомителей американской разведки, адреса тайных объектов и другие секретные сведения.
Как сообщает The New York Times, арест вероятного двойного агента был произведен по итогам расследования ФБР от 2012 года. Оно было начато после того, как США потеряли более десятка своих информаторов в Китае.
Между тем, Ли, до последнего времени проживающей в Гонконге, был одним из тех, кто обладали допуском к секретным данным.
Отмечается, что теперь бывшему сотрудники американской разведки грозит до десяти лет лишения свободы.