2018-01-17T09:07:53+03:00
В мире

США сократили помощь палестинским беженцам на $65 млн

Оставшаяся сумма будет удержана американцами до дальнейшего рассмотрения вопроса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртОфициальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртФото: REUTERS
Изменить размер текста:

США почти вдвое сократили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), выделив лишь 60 млн долларов из обещанных 125 млн долларов. Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, первый транш пойдет на поддержку школ и медицинских учреждений, в частности, на выплату зарплат сотрудникам. Оставшиеся 65 млн долларов "будут удержаны до дальнейшего рассмотрения", которое состоится после получения данных о применении уже выделенных средств.

Между тем, как сообщает Associated Press, постпред США при ООН Никки Хейли хотела полностью прекратить поддержку Палестины, но госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис высказали другое мнение.

Это связано, прежде всего, с тем, что приостановка финансирования может обречь организации на исчерпание средств и последующее закрытие, что скажется на работниках таких учреждений.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В новом спин-оффе "Звездных войн" покажут знакомство Хана Соло и Чубакки
В США умер режиссер Хью Уилсон, создавший «Полицейскую академию»
По федеральной программе Россию благоустроили на 103%
Поклонская: ответственность за происходящее на Украине несет Порошенко
Появились фото с места убийства предпринимателя и его 7-летнего сына в Оренбурге
Кира Найтли не снимается в современных фильмах, чтобы ее героинь не насиловали
В США потерянную картину Рембрандта чуть не продали за 800 долларов
Служба, поднявшая ложную тревогу на Гавайях, хранила пароль на стикере
В России назван самый читаемый роман с начала 2018 года
Вор, укравший в Дании самую дорогую бутылку водки, не стал ее пить
Россия готова предоставить площадку для переговоров Кабула с талибами*
Совфед пригласит зарубежных наблюдателей на президентские выборы в РФ
Телеведущую Ираду Зейналову не пустили в Молдавию
В Мичигане упал небольшой метеорит
Лавров отправится в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН
В Китае произошло крупное ДТП, погибли три человека
В аэропортах Хьюстона отменены более тысячи рейсов из-за бури "Инга"
В конгрессе США рассказали об активной подготовке военных к войне с Северной Кореей
Папа Римский встретился с жертвами сексуального насилия священников
Москва осталась вторым после Лондона самым дорогим городом для иностранцев
Компания Nestle продает итальянской Ferrero кондитерскую фабрику в США
Пушков считает, что новые санкции США против РФ ведут к холодной войне
В Финляндии началось досрочное голосование на выборах президента
Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросу обращения новых купюр
Хантсман анонсировал публикацию доклада о новых санкциях. Эксперт: ощутимого эффекта не будет
Тиллерсон рассказал об условии ужесточения санкций против КНДР
Экс-сотрудник ЦРУ арестован по подозрению в передаче секретных данных
Чемпионат России по футболу занимает 6 место в Европе по уровню зарплат