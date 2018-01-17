США сократили помощь палестинским беженцам на $65 млн

17 Янв. 2018 2018-01-17T09:07:53+03:00

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США почти вдвое сократили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), выделив лишь 60 млн долларов из обещанных 125 млн долларов. Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, первый транш пойдет на поддержку школ и медицинских учреждений, в частности, на выплату зарплат сотрудникам. Оставшиеся 65 млн долларов "будут удержаны до дальнейшего рассмотрения", которое состоится после получения данных о применении уже выделенных средств.

Между тем, как сообщает Associated Press, постпред США при ООН Никки Хейли хотела полностью прекратить поддержку Палестины, но госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис высказали другое мнение.

Это связано, прежде всего, с тем, что приостановка финансирования может обречь организации на исчерпание средств и последующее закрытие, что скажется на работниках таких учреждений.