2018-01-17T10:25:45+03:00
В мире

Папа Римский встретился с жертвами сексуального насилия священников

Понтифик остался с детьми наедине, чтобы разделить с ними слезы и молитвы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Папа Римский ФранцискПапа Римский ФранцискФото: REUTERS
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Папа Римский Франциск встретился с детьми, пережившими сексуальное насилие со стороны священников в Чили. Понтифик в очередной раз попросил у пострадавших прощения и призвал не допустить подобных преступлений в будущем.

"Не могу не выразить своей боли и стыда, которые испытываю при мысли о невосполнимом ущербе, нанесенном детям священнослужителями Церкви", - цитирует Франциска Служба печати Святого престола.

Между тем, как сообщает портал Excelsior по ссылкой на представителя Ватикана Грега Бурка, встреча Папы Римского с детьми проходила в приватной обстановке. Понтифик остался наедине с жертвами насилия, чтобы те могли рассказать о своих страданиях. По словам Бурка, за закрытыми дверями Франциск плакал и молился вместе с детьми.

Напомним, что скандал, связанный со священниками-педофилами разгорелся в годы Папы Римского Бенедикта XVI. Вскоре после этого в 2013 году понтифик отрекся от престола.

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