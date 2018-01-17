Россия готова предоставить площадку для переговоров Кабула с талибами*
Россия готова предоставить площадку для проведения прямых переговоров между властями Афганистана и исламистским движением "Талибан"*, представляющим вооруженную оппозицию. Такое заявление сделали в Департаменте информации и печати МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что силовое решение проблемы неэффективно и только дестабилизирует ситуацию в регионе, поэтому национальное примирение должно проводиться на основе резолюций Совбеза ООН и работы Московского формата.
"Твердо выступаем за скорейшее начало прямых переговоров между правительством ИРА и движением талибов* в интересах прекращения братоубийственной гражданской войны. Готовы предоставить для этого соответствующую площадку", - говорится на сайте МИД.
По данным министерства, сейчас север Афганистана становится опорной базы всех террористов. Кроме того, зафиксировано "ошеломляющее" наращивание наркопроизводство, которое финансирует боевиков.
Ранее МИД уже заявлял о готовности предоставить для переговоров московскую площадку.
* запрещена в РФ.