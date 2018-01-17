2018-01-17T11:48:23+03:00
Политика

Россия готова предоставить площадку для переговоров Кабула с талибами*

В МИД РФ заявили, что силовое решение проблемы является неэффективным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МИД России уже неоднократно предлагал московскую площадку для проведения переговоров между властями Афганистана и оппозициейМИД России уже неоднократно предлагал московскую площадку для проведения переговоров между властями Афганистана и оппозициейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия готова предоставить площадку для проведения прямых переговоров между властями Афганистана и исламистским движением "Талибан"*, представляющим вооруженную оппозицию. Такое заявление сделали в Департаменте информации и печати МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что силовое решение проблемы неэффективно и только дестабилизирует ситуацию в регионе, поэтому национальное примирение должно проводиться на основе резолюций Совбеза ООН и работы Московского формата.

"Твердо выступаем за скорейшее начало прямых переговоров между правительством ИРА и движением талибов* в интересах прекращения братоубийственной гражданской войны. Готовы предоставить для этого соответствующую площадку", - говорится на сайте МИД.

По данным министерства, сейчас север Афганистана становится опорной базы всех террористов. Кроме того, зафиксировано "ошеломляющее" наращивание наркопроизводство, которое финансирует боевиков.

Ранее МИД уже заявлял о готовности предоставить для переговоров московскую площадку.

* запрещена в РФ.

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