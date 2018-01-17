В США потерянную картину Рембрандта чуть не продали за 800 долларов

17 Янв. 2018 2018-01-17T12:28:22+03:00

Утерянную картину Рембрандта "Обоняние" чуть не продали за 800 долларов Фото: ru.wikipedia.org

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В американском городе Тинек старая картина, которую чуть не продали за 800 долларов, оказалась потерянной работой голландского художника Рембрандта. После смерти своей матери братья Ландау выставили полотно на продажу за 250 долларов, вскоре сумма достигла 800 долларов. Когда к аукциону подключились покупатели из Франции и Германии, ставки возросли до 1,1 миллиона долларов.

«Я охотился за этой картиной всю свою профессиональную карьеру», - сообщил организатору аукциона участник из Германии.

Выяснилось, что эта картина называется «Обоняние» входит в серию из пяти полотен «Чувства», написанную Рембрандтом в начале XVII века. На полотне изображены двое мужчин, склонившихся с нюхательной солью над женщиной в обмороке.

В результате работа досталась покупателю из Франции, который убедился в ее подлинности и перепродал коллекционеру за четыре миллиона долларов, сообщает Fox Business.