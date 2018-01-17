Минфин рассчитывает на успех второго этапа налоговой амнистии в России

17 Янв. 2018 2018-01-17T14:51:51+03:00

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В министерстве финансов России рассчитывают на то, что новая амнистия капитала пройдет более успешно, чем первый ее этап. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов.

Он рассказал, что всего с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года было зарегистрировано 7,2 тыс. деклараций. Граждане, добровольно передавшие государству сведения о своих иностранных счетах и активах, освобождались от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды

"Сейчас второй этап амнистии, которая была объявлена президентом РФ, как раз и говорит о том, что у нас уже есть опыт, положительный результат", - цитирует ТАСС министра.

Напомним, что второй этап налоговой амнистии пройдет с марта до конца этого года. Условия останутся почти такими же, измениться лишь то, что теперь под действие программы попадают не только открытые, но и закрытые счета в банках. Также будут освобождены от НДФЛ те доходы, которые получены в результате закрытия компаний за рубежом.