Муженко: Украинские военные готовятся принять на вооружение американские ПТРК «Javelin»

17 Янв. 2018 2018-01-17T16:36:20+03:00

Начальник генштаба ВСУ отметил, что процедура получения комплексов из США не такая быстрая, как хотелось бы Киеву

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Украинские военные уже начали подготовку к принятию на вооружение и эксплуатации американских противотанковых ракетных комплексов «Javelin». Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

«Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие», - заявил Муженко, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По его словам, в украинской армии уже начались мероприятия по подготовке к применению и эксплуатации такого оружия.

Напомним, в конце прошлого года администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летальных вооружений, в том числе 35 ПТРК «Javelin».

Российская сторона неоднократно предостерегала Вашингтон от подобных шагов, подчеркивая, что поставки оружия в зону конфликта приведут лишь к его эскалации.