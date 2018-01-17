В Турции разбился учебный самолет, погибли три человека

17 Янв. 2018 2018-01-17T17:24:07+03:00

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В среду, 17 января, в турецкой провинции Ыспарта на юго-западе страны произошло крушение учебного военного самолета CASA. Как сообщил генштаб ВС Турции, в результате происшествия погибли три человека.

Ранее турецкие СМИ сообщили со ссылкой на губернатора провинции Шехмуса Гюнайдына, что авария произошла в труднодоступной горной местности в районе города Ялвач.

По данным Генштаба, самолет CASA СN-235 был приписан к военно базе Турции в провинции Эскишехир. Самолет находился в воздухе в рамках плановой летной подготовки. На борту воздушного судна были два пилота и техник.

"Около 12.50 самолет пропал с радаров, после чего были оперативно начаты поисково-спасательные мероприятия", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства. Отмечается, что фрагменты самолета и тела трех человек были найдены в 14.30 в северной части озера Эгирдир, передает РИА Новости.