Набиуллина призвала не поддаваться эйфории из-за высоких цен на нефть

17 Янв. 2018 2018-01-17T17:54:24+03:00

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Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть, указав на существующую неопределенность на рынке углеводородов. Соответствующее заявление она сделала, выступая на Гайдаровском форуме.

Глава ЦБ призвала оставаться внимательными к рискам финансовой стабильности, связанным с колебаниями нефтяных цен.

«Сейчас может быть определенная эйфория от того, что высокие цены на нефть, но мы все понимаем, что на рынке нефти как существовала, так и продолжает существовать неопределённость», - сказала Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что зависимость российской экономики от цен на углеводороды сохраняется и остается «значительной».

«Но наша экономика стала менее уязвимой к большим возможным колебаниям цен на нефть. На наш взгляд, платежный баланс, бюджет уже приспособились и вполне могут жить в условиях низких цен на нефть», - добавила председатель ЦБ.