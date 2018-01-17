ЭКСПО 2025: В Сколково создадут концепцию города будущего

17 Янв. 2018 2018-01-17T20:02:33+03:00

Талантливые разработчики смогут представить свои инновационные идеи в рамках самого большого хакатона этого года, который пройдет в Технопарке 27-28 января

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В Технопарке «Сколково» 27-28 января этого года состоится самый большой хакатон этого года — HACKATHON 2025. В рамках мероприятия талантливые разработчики смогут представить свои инновационные идеи для Города будущего в Екатеринбурге.

Организатором мероприятия выступает заявочный комитет ЭКСПО 2025, который продвигает заявку России на проведение в Екатеринбурге в 2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО.

«Территория будущей выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге — самая большая в истории, ее площадь составит 555 гектаров. На месте будущего ЭКСПО будет возведен Город будущего – Смарт сити, который продолжит свое существование и после 2025 года. Его миссией станет улучшение качества жизни людей в любой точке мира с помощью инновационных решений», - отметила гендиректор заявочного комитета Светлана Сагайдак.

HACKATHON 2025 должен собрать 125 команд в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В случае победы в конкурсе их идеи реализуют в строящемся городе.