2018-01-18T07:53:19+03:00
В мире

Стали известны лауреаты премии Трампа "фейковые новости" - 2017

Список самых громких ложных статей года появился на сайте Республиканской партии США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Всего в список Трампа попали материалы шести средств массовой информацииВсего в список Трампа попали материалы шести средств массовой информацииФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп объявил о создании списка лауреатов его импровизированный премии "фейковые новости" 2017 года. Перечень из одиннадцати материалов различных СМИ появился в среду на сайте Республиканской партии США.

Так, в рейтинг попали материалы газет The New York Times и Washington Post, телеканалов ABC и CNN, а также журналов Time и Newsweek. При этом, новости телекомпании CNN заняли в списке сразу четыре позиции.

Напомним, что президент не раз критиковал это СМИ и называл его "наименее правдивым новостным брендом".

Между тем, в список вошли несколько экономических статей, материал о том, что Трамп якобы продал бюст Мартина Лютера Кинга из овального кабинета и другие.

Скандал, основанный на слухах о связи республиканца с Кремлем, президент решил оставить напоследок.

"И последнее, но не менее важное: "российский сговор!". Российский сговор является, пожалуй, величайшей мистификацией для американского народа. Сговора не существует!" - говорится в тексте.

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