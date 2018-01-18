Песков сообщил, что больше всего не любит Путин

18 Янв. 2018 2018-01-18T13:53:52+03:00

По словам пресс-секретаря, президент России не выносит лжи и некомпетентности

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Президент России Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал об этом в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", которая через несколько дней выйдет в эфир на телеканале "Россия 1".

"Лжи и некомпетентности", — сказал Песков, отвечая на вопрос, что больше всего не любит Путин.

Фрагмент интервью Аскер-заде выложила на своей странице в Instagram. Телеведущая отметила, что снять программу с Песковым было очень сложно из-за его напряженного графика. По ее словам, передача выйдет в эфир поздно вечером в воскресенье, 21 января.

nailya_askerzade Снять программу с Дмитрием Песковым, учитывая его бешеный график, было очень тяжело. Но мы это сделали! Смотрите в воскресенье поздно вечером на канале Россия 1. #действующиелица #Россия1

Напомним, накануне на фоне публикации сведений о здоровье президента США Дональда Трампа Песков рассказал о том, как чувствует себя российский лидер Владимир Путин.