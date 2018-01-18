Песков сообщил, что больше всего не любит Путин
Президент России Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал об этом в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", которая через несколько дней выйдет в эфир на телеканале "Россия 1".
"Лжи и некомпетентности", — сказал Песков, отвечая на вопрос, что больше всего не любит Путин.
Фрагмент интервью Аскер-заде выложила на своей странице в Instagram. Телеведущая отметила, что снять программу с Песковым было очень сложно из-за его напряженного графика. По ее словам, передача выйдет в эфир поздно вечером в воскресенье, 21 января.
Напомним, накануне на фоне публикации сведений о здоровье президента США Дональда Трампа Песков рассказал о том, как чувствует себя российский лидер Владимир Путин.